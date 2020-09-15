В Воронежской области запустили горячую линию по горячему питанию в школах

Вопросы о питании в школах можно задавать до 5 октября. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

В Воронежской области работает горячая линия по вопросам организации питания в школах. Вопросы специалистам можно задавать по телефону: 8-800-201-59-78 в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Воронежской области.

Воронежцы смогут проконсультироваться по вопросам разрешенных к реализации продуктов. Они смогут также узнать о принципах здорового питания, о роли администрации школы в организации питании, о родительском контроле и другое.

Звонки также будут принимать территориальные отделы. Номера телефонов можно посмотреть по ссылке.