Под Воронежем 73-летний мотоциклист врезался в «КамАЗ» и погиб

В понедельник, 14 сентября, в 10.40 в поселке Перешинский Панинского района случилась авария, закончившаяся смертью пожилого мужчины.

В полиции сообщили, что у дома № 7 на улице Заводской 73-летний водитель мотоцикла «Motoland» не уступил дорогу «КамАЗу», проезжая перекресток, хотя по правилам обязан был это сделать.

Последствия нарушения правил были ужасными. Удар был страшный, мотоцикл оказался смят, пенсионера увезли в больницу, там он умер. 43-летний водитель грузовика, житель Верхнехавского района, в ДТП серьезных травм не получил.

Напомним, в тот же день в 21.37 у дома № 62 на улице Полевой Центрального района 29-летняя жительница Воронежа, рулившая «пятеркой», сбила 48-летнего мужчину. Он переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход умер на месте ДТП.