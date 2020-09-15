В Воронежской области клещи укусили уже более 2 тысяч человек

Если вас укусил клещ – обратитесь в поликлинику или в травматологический пункт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Санитарные врачи рассказали, что с начала года в Воронежской области к медикам с укусами клещей обратилось 2098 чел. Оказалось, что фактов было зафиксировано гораздо меньше, чем за аналогичный период 2019 года на 29,4%. Тогда оказывать медпомощь пациентам, пострадавшим от кровососущих, пришлось 2795 раз.

Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Там уточнили, что только за последнюю неделю к медикам после укусов клещей обратились 22 жителя Воронежской области.

Хотя санврачи и отмечают, что активность их пошла на спад, случаев, когда с прогулки в лесу или парке люди приносят на теле эту живность, немало.

В Роспотребнадзоре напомнили меры предосторожности: осматривать тело и одежду во время и после прогулок, а также пользоваться средствами защиты, отпугивающими клещей и насекомых.

Если случилось непредвиденное, то исследования на определение инфицированности присосавшегося клеща проводят по адресу Воронеж, улица Космонавтов дом № 21 ежедневно (включая выходные и праздничные дни) с 08.30 до 16.00. Контактные телефоны: (8473) 263-52-41, (8473) 264-15-71.