В воронежской мегашколе сделают астрономическую башню и двухэтажную столовую

Один из эскизов проекта мегашколы. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

На совещании в городской администрации обсудили проект строительства самой большой школы в Воронеже, рассчитанной на 2860 мест. Напомним, она появится на Московском проспекте, ближе к выезду из города, недалеко от пересечения с улицей Ломоносова. Строительство мегашколы, по предварительным оценкам, обойдется почти в 3 миллиарда рублей.

Представитель организации АО ПИ «Гипрокоммундортранс», занимающейся этим проектом, Елена Колтакова рассказала об изменениях в его первоначальный план. Например, столовую решили разместить на двух этажах школы. А на крыше установят астрономическую башню, которую можно будет использовать как для уроков, так и для внеклассной деятельности. Оба этих изменения уже прошли согласования с профильными структурами администрации.

Проектировщики также предложили существенно развить прилегающую к мегашколе дорожную сеть. Мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил руководителю управления дорожного хозяйства Олегу Котову проанализировать возможность этого в течение ближайшего месяца. По контракту именно столько времени осталось, прежде чем проект направят на государственную экспертизу.