Под Воронежем назначили опекуна девочек, семья которых погибла в сливной яме

Место, где произошла трагедия. Кадр сюжета телекомпании "ТВ-Губерния". Фото: другой источник.

В Новоусманском районе назначили опекуна двух девочек 6 лет и 10 месяцев, оставшихся без родителей в результате трагедии, случившейся 23 августа в поселке совхоза «Воронежский». Им станет их родная бабушка по материнской линии.

Специалисты отдела опеки и попечительства районной администрации посмотрели, в каких условиях будут жить дети, - их признали хорошими.

- Решение о том, что опекуном станет бабушка, принято единодушно на большом семейном совете, - рассказал глава администрации Новоусманского района Дмитрий Маслов. – Так, в частности, захотела старшая девочка. Наши специалисты отдела опеки будут регулярно навещать семью, оказывать всю необходимую поддержку, если она понадобится.

Напомним, 23 августа двухлетняя сестра девочек провалилась в неплотно прикрытый люк сливной ямы. Ребенка поочередно пытались спасти ее 35-летняя мать, восьмилетняя сестра и 35-летний отец. Все четверо надышались скопившихся газов и умерли. Погиб и так же бросившийся на помощь 23-летний сосед. И только 52-летний мужчина, пытавшийся спасти людей, поняв, что задыхается, сумел выбраться наружу. И остался в живых.