Под Воронежем мужчина устроил дома мини-плантацию конопли

Фото с сайта ГУ МВД Воронежской области

В Богучарском районе полицейские задержали злоумышленника, который у себя на приусадебном участке культивировал коноплю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области сегодня, 15 сентября.

Подозревается 44-летний мужчина. Он проживает в селе Луговое в переулке Зои Космодемьянской. Полицейские обнаружили во время досмотра во дворе его дома 48 кустов наркосодержащей травы.

В данный момент отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».