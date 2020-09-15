Под Воронежем мужчина устроил дома мини-плантацию конопли

Фото с сайта ГУ МВД Воронежской области
В Богучарском районе полицейские задержали злоумышленника, который у себя на приусадебном участке культивировал коноплю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области сегодня, 15 сентября.
Подозревается 44-летний мужчина. Он проживает в селе Луговое в переулке Зои Космодемьянской. Полицейские обнаружили во время досмотра во дворе его дома 48 кустов наркосодержащей травы.
В данный момент отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».