В Воронежской области мужчина угнал мотоцикл, чтобы съездить к любимой

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

Полицейские отдела уголовного розыска ОМВД России по Калачеевскому району задержали 20-летнего жителя Петропавловского района. Мужчину заподозрили в угоне мотоцикла у 47-летнего жителя поселка Пригородный Калачеевского района.

В ходе предварительного следствия полицейские установили, что подозреваемый приехал из Петропавловского района в поселок Пригородный на попутном транспорте ночью 7 августа. Но нужно было ехать дальше, и мужчина присмотрел мотоцикл около одного из многоэтажек. Убедившись, что за ним никто не наблюдает подозреваемый завел транспортное средства путем соединения проводов и поехал село Манино Калачеевского района.

На утро пропажу мотоцикла заметил собственник и заявил об этом в полицию.

Подозреваемого задержали у него дома в Петропавловском районе. Мужчина рассказал, что поссорился со своей гражданской женой. По телефону возлюбленная рассказала ему, что находится с Манино Калачеевского района. Мужчина решил срочно ехать к любимой, чтобы помириться. Однако, когда на украденном мотоцикле подозреваемый добрался до места назначения, своей сожительницы там не обнаружил. Впоследствии мужчина отдал украденный мотоцикл своему знакомому в счет долга.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Украденное транспортное средство изъято полицейскими и возвращено законному владельцу.