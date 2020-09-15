В Воронежской области уже провели более полумиллиона тестов на коронавирус

Медики в Воронежский области продолжают проводить тестирование на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медики в Воронежский области продолжают проводить тестирование на коронавирус. Происходит это ежедневно. Уже выполнено почти 541,5 тысяч анализов, определяющих новое заболевание. Данные на понедельник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, как отметили в ведомстве, ситуация по Воронежской области постоянно мониторится. Ранее санитарные врачи отмечали, что почти у половины заболевших ковидом воронежцев, а именно у 46,4% даже не установлен источник заражения. Еще 26,4% заболели после контакта в семье, а 27,2% контактировали с заболевшими.

По данным на понедельник, 14 августа, в Воронежской области с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 15 639 жителей. Ежедневно инфекцию диагностируют у 110-115 человек. Порог в сентябре не снижается.