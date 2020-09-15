В Воронеже автоледи сбила насмерть мужчину

В понедельник, 14 сентября, в 21.37 у дома № 62 на улице Полевой Центрального района случилась авария, закончившаяся смертью мужчины.

По данным полиции, 29-летняя жительница Воронежа, рулившая «пятеркой», не успела затормозить или объехать появившегося на дороге мужчину. Надо сказать, «зебры» в этом месте не было. Пешеход погиб. Его личность установили. Это 48-летний житель Павловского района.

Всего за сутки в Воронежской области случилось 142 ДТП, из них 117 – в Воронеже, 20 – в районах, 5 – на федеральных трассах. В шести авариях три человека погибли, еще трое получили травмы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".