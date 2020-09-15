В Воронеже в яблоневом саду случился пожар

Выгорело 150 квадратных метров травы. Фото из архива "КП".

Сообщение о загорании травы на территории яблоневого сада поступило на пульт МЧС в 19 часов 13 минут 14 сентября. Возгорание случилось за домом 126 по Московскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Пожар потушили довольно быстро, к 19 часам 27 минутам он был полностью ликвидирован. Выгорело 150 квадратных метров травы. Сам сад остался целым и невредимым.

На пожаре работали два отделения пожарно-спасательной части №1