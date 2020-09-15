В Воронеже отремонтируют чашу озера на Минской за 7 млн

Бывшее лебединое озеро. Фото мэрии Воронежа.

Мэрия Воронежа начала поиска подрядчика, который займется ремонтом чаши озера в сквере на улице Минской на Левом берегу. Стоимость работ на знаменитом городском водоеме, где жили лебеди, составляет 7 миллионов рублей. Это следует из аукционной документации, которая опубликована на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, будущий победитель конкурса обязан будет смонтировать систему аэрации водоема, укрепить откосы железобетоном и бутовым камнем. Подрядчику также надо будет восстановить тротуары. Победителю аукциона на все работы дадут один год – до 1 августа 2021 года. Что это будет за компания, станет известно 23 сентября. Во время подведения итогов.

Ремонт озера на Минской оплатят из городского бюджета по программе «Охрана окружающей среды».

Этим летом на «Лебедином озере» уже провели масштабные работы. Как рассказали в мэрии, водоем спустили и почистили. Снова водой его заполнять не стали, пока идет ремонт. По словам чиновников, водоем очень тяжело было чистить от ила, поскольку там не удобное основание.

– Там заменят обветшавшие бетонные плиты. Они как раз и лежат в основании озера, – рассказали в мэрии.

А вот живность туда запускать не будут. В этом уверены в горадминистрации.

Напомним, при расчистке озера специалисты выловили оттуда рыбу и черепашек. Рыбу выпустили в водохранилище, а черепашек отправили в зоосад.