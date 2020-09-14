Воронежский «Буран» в упорной борьбе проиграл «Дизелю» из Пензы

Шальной дальний выстрел Максима Кудряшова обернулся победным голом. Фото: кадр с видео

И второй домашний матч не принес «Бурану» очков. Игра получилась более равной, чем стартовая с казанским «Барсом», где «ураганные» уступили - 2:5. До середины матча счет был равным. Но тут воронежские хоккеисты дали слабину, и пензенцы тут же ею воспользовались. Сначала на 31 минуте Максим Колмыков открыл счет, а потом на 34-й Александр Борисенков упрочил преимущество гостей, реализовав большинство – 0:2.

После этого ушата холодной воды «ураганные» немного пришли в себя, и на 38 минуте Булат Галимов точным броском подарил надежду – 1:2. Ее однако почти разрушил в третьем периоде шальной выстрел очень издали Максима Кудряшова, достигший цели, - 1:3.

Героем, подарившим камбэк, едва не стал Иван Романов. Сначала за полторы минуты до конца основного времени он снова сократил разрыв в счете до минимума. А затем, после вбрасывания, когда на табло оставалось всего четыре секунды, Иван пошел в отчаянный прорыв и бросил с близкого расстояния, но не попал. Итог – 2:3.

После двух игр вместо очков у «Бурана», образно говоря, дырка от бублика. «Ураганные» делят последние 24-26 места с когда-то знаменитой «Ладой» из Тольятти и красноярским «Соколом». Впрочем, критиковать хоккеистов за это не стоит. Как признался главный тренер «Бурана» Вячеслав Уваев, почти вся команда переболела коронавирусом. Сколько после этого «ураганных» будет штормить, пока неясно. Ведь тренировочный процесс возобновился совсем недавно, - команда попросту не подготовилась как следует к новому чемпионату.

Впереди у «Бурана» дальний выезд – в гости к ангарскому «Ермаку». Сибиряки пока идут на 16 месте с двумя очками в активе. Матч пройдет 19 сентября, начало в 12.00 по московскому времени.