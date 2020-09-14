В воронежском аэропорту из-за запредельной пожароопасности на дежурство поставили вертолет МЧС

Тушить лесной пожар всегда крайне сложно. Фото: Олег УКЛАДОВ

В региональном ГУ МЧС бьют тревогу. В конце августа в Бобровском и Лискинском районах огонь нанес жуткий урон местным лесам. А в первые две недели сентября уже случились 14 лесных и 394 так называемых ландшафтных пожара (то есть, связанных с горением травы, камышей).

Сухая погода привела к тому, что в половине районов Воронежской области установился, запредельный, пятый класс пожароопасности, а в другой половине – просто высокий, четвертый.

Ситуация с пожароопасностью в Воронежской области просто аховая. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

Из-за такой напряженной обстановки с субботы, 12 сентября, в Воронежском аэропорту поставили на дежурство вертолет Ми-8 с оборудованием, позволяющим тушить как раз лесные и ландшафтные пожары. Также для патрулирования регулярно используют беспилотники.

Всех жителей области настоятельно просят – не разводить костры на открытом воздухе и вообще обращаться с огнем крайне осторожно.