Бывший главный воронежский спасатель стал губернатором Иркутской области

Игорь Кобзев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

14 сентября стало известно, что на выборах губернатора Иркутской области победил 53-летний Игорь Кобзев. Воронежцам он запомнился тем, что шесть лет возглавлял местное управление МЧС. Да и вообще Игорь Иванович – уроженец столицы Черноземья. Образование он тоже получил в нашем регионе. В 1988 году Кобзев окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, в 2001 году – ВГУ.

Игорь Кобзев выступал на выборах как самовыдвиженец. И набрал 60,79% голосов. Его конкурент, кандидат от КПРФ Михаил Щапов, получил более, чем вдвое меньше, - 25,5%.

С 2000 года Игорь Кобзев работал в МЧС. С мая 2010 года по апрель 2016-го был начальником ГУ МЧС по Воронежской области. С апреля 2016 года по август 2017-го – первым заместителем начальника центрального регионального центра МЧС России. С августа 2017 года – директором департамента кадровой политики МЧС России. С августа 2018 года – и.о. замминистра МЧС России. С 1 мая 2019 года – заместителем министра МЧС России – главным госинспектором РФ по пожарному надзору.

Еще более круто по карьерной лестнице Игорь Кобзев взлетел, когда в декабре 2019-го президент Владимир Путин назначил его врио губернатора Иркутской области. И вот теперь от нервирующей приставки Игорь Иванович избавился.