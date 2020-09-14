В Воронежской области выбрали мэра Грибановки

Иван Титов. Фото: с сайта администрации Грибановки.

В Грибановке подвели итоги выборов мэра. На них набрал 1954 голоса (44,91% от общего количества избирателей) прежний руководитель города Иван Титов. Его конкуренты отстали довольно сильно. За начальника отдела районной администрации Александра Малютина проголосовали 1304 человека (29,97%). А предприниматель Александр Шепелев с 822 бюллетенями в свою пользу оказался на третьем месте.

Иван Титов возглавит администрацию Грибановки на ближайшие пять лет Столько же он уже пробыл на этом посту.

Новый старый мэр – местный житель. Он имеет опыт работы на руководящих должностях на производстве мебели, в филиале «Воронежоблгаза», на Грибановском машиностроительном заводе. С 2014 года был заместителем главы Грибановского района. А с 13 сентября занял должность мэра, на которой сейчас еще более утвердился.

Иван Титов женат, воспитывает двух сыновей.