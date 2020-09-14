В Воронеже под машины попали шестилетний мальчик и девочки 12 и 13 лет

Обеих девочек, сбитых "семеркой", увезли в больницу. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В воскресенье, 13 сентября, в двух ДТП пострадали трое детей.

В 15.40 на улице Богатырской Железнодорожного района машина сбила шестилетнего мальчика, который шел по двору. Водитель не остановился, поэтому марку автомобиля пока определить не удалось. Полицейские просят возможных очевидцев ДТП позвонить по телефону 269-60-76 или 02.

В 18.45 на улице Шишкова Коминтерновского района водитель «семерки», ехавший со стороны Беговой в направлении Хользунова, сбил девочек 12 и 13 лет, переходивших дорогу по «зебре». После этого машина выехала на встречную полосу и врезалась в «Киа-Оптима». Иномаркой управлял 23-летний мужчина, он ехал в направлении улицы Ипподромной.

Школьницы получили травмы разной степени тяжести, их отвезли в больницу. Оба водителя серьезно не пострадали.

В региональной ГИБДД призывают родителей не жалеть времени для обучения сыновей и дочерей правилам поведения на дороге, в частности, напоминать о необходимости внимательно смотреть по сторонам даже, если они идут по «зебре». А маленьких детей вообще лучше не отпускать без присмотра, тем более вблизи оживленной трассы.