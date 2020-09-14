Синоптики рассказали, когда в Воронеж придет настоящая осень

Погода испортится в пятницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень, похоже, все же скоро вступит в свои права. На Воронежскую область движется похолодание. Уже в пятницу, 18 сентября, если ночью при дожде все-таки будет достаточно тепло для темного времени суток - +12 градусов, то днем температура поднимется совсем ненамного - +15 градусов.

- Через наш регион пройдет циклон, который принесет с собой теплый воздух. А затем на погоду будет действовать антициклон с центром на Украине. Он, наоборот, затянет в нашу область холодный воздух с севера, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Пройдут непродолжительные дожди, а потом снова станет сухо. Однако практически летнее тепло уже уйдет. Метеорологическая осень вступит в свои права.