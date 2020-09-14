Под Воронежем осудили мужчину за кражу денег в поезде

Поезд следовал из Анапы в Москву Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под Воронежем Кантемировский районный суд 11 сентября вынес приговор 44-летнему жителю Вологодской области. Он обвинялся в краже денег из купе поезда. Об этом рассказали в суде.

ЧП произошло в июне в проходящем поезде «Адлер-Москва». Злоумышленник ехал в нем в качестве пассажира купейного вагона. Находясь в коридоре он увидел через приоткрытую дверь в соседнем купе на полу спортивную сумку. Он вошел. Убедившись, что пассажиры спали, быстренько ощупал сумку. В боковом кармане обнаружил кошелек, в котором находилось 5500 рублей. Мужчина похитил деньги и, чтобы скрыть следы преступления, вышел раньше своей станции.

Однако вскоре он был задержан правоохранителями. Полицейские возбудили уголовное дело по п. «в» части 2 статьи 158 УК РФ.

Суд приговорил его к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Направят его туда под конвоем, – уточнили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.