В Воронежской области пьяного мужчину задержали за попытку подкупить инспектора ГАИ

Мужчина предложил инспектору ДПС деньги в размере 15 тысяч рублей за то, чтобы его не привлекли к ответственности. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

В Борисоглебске задержали мужчину, пытавшегося дать взятку инспектору ГИБДД. Подозреваемый не хотел, чтобы его лишали водительских прав сроком на два года и штрафовали на 30 тысяч рублей за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Автомобиль подозреваемого 48-летнего местного жителя был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Борисоглебску 8 сентября. За рулем находился 48-летний местный житель. У мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Полицейские составили в отношение водителя протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Мужчина предложил инспектору ДПС деньги в размере 15 тысяч рублей за то, чтобы его не привлекли к ответственности. Своего решения подозреваемый не изменил и после того, как его предупредили об ответственности за дачу взятки.

От предложенных денег сотрудник полиции отказался. А действия правонарушителя пресекли сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Борисоглебску.

В отношении фигуранта следственными органами СУ СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дача взятки».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.