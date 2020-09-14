В Воронеже эксперты назвали ТОП-5 самых выгодных вакансий сентября

PHP-программисту предлагают от 100 до 200 тысяч рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Аналитики специализированного сервиса «Работа.ру» дали свою версию самых выгодных вакансий в Воронежской области в сентябре.

На первом месте PHP-программист со знанием PHP 7+, JavaScript, HTML5 и CSS3 с зарплатой от 100 до 200 тысяч рублей. Требуется опыт работы в этой области от трех лет. Соискателю предлагают официальное трудоустройство и 40-часовую рабочую неделю при гибком графике.

Второе место – у вакансии исполнительный директор. Ему обещают платить от 100 до 120 тысяч рублей. Требуется пятилетний опыт руководящей работы в оптовой торговле косметикой или смежных областях.

Третьей по финансовой привлекательности стала вакансия врача-офтальмолога. Соискателю предлагают зарплату в 100 тысяч рублей. Требования – умение работать на офтальмологических лазерах, а также быть хорошим диагностом патологии сетчатки.

На четвертом месте диспетчер-логист. Предлагаемая зарплата варьируется от 35 до 150 тысяч рублей. И круг обязанностей достаточно широк: организация перевозок грузов, привлечение новых клиентов, поиск и обработка заявок, оформление и контроль документооборота.

Замыкает пятерку вакансия водителя с категориями С, Е на «КамАЗ»-зерновоз с прицепом. За зарплату от 80 до 150 тысяч рублей от шофера, кроме мастерства вождения, требуют ответственность и коммуникабельность.

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