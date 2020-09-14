Под Воронежем суд обязал выпускницу медуниверситета вернуть облздраву 455 тысяч

Облздрав взыскивает с бывшей студентки медуниверситета почти полмиллиона рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Это уголовное дело слушалось в Семилукском районом суде под Воронежем. Приговор был вынесен летом, 10 августа. Выпускницу Воронежского государственного медицинского университета, учившуюся по целевому направлению, суд обязал выплатить региональному департаменту здравоохранения 455 тысяч рублей. Сообщили в суде.

Как оказалось, девушка поступила в вуз по целевому направлению. С ней был заключен договор о подготовке специалиста с высшим образованием сверх планового приема. После этого она должна была отработать по полученной специальности рентгенолога не менее пяти лет в местной районной больнице. В 2017 году молодой специалист действительно устроилась на работу в райбольницу, но спустя 2 года и три месяца уволилась.

По данным собственных источников, девушка в данный момент находится в другом государстве. В Семилукском районе проживают ее близкие родственники. На заседания суда ходит только адвокат. Суд удовлетворил иск облздрава.