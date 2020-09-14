Столб дыма под Воронежем вырос из-за горящих порубочных остатков, травы и валежника

Столб дыма, который воронежцы наблюдали 14 сентября со стороны Ямного, поднялся из-за горящих порубочных остатков, травы и валежника в районе поселка Рождественский. Огонь захватил площадь порядка 2 га. На место ЧП выехали 6 автоцистерн. К счастью, пожар удалось ликвидировать. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, угрозы поселениям не было.

- За первые две недели сентября в области потушено 14 лесных пожаров и 394 - ландшафтных, связанных с горением травы, камыша и другой растительности, - отмечают спасатели.

В большинстве районов продолжает сохраняться запредельный уровень пожарной опасности - IV.

- Поскольку обстановка крайне напряженная, в аэропорту «Воронеж» с субботы находится на дежурстве вертолет МЧС России Ми-8 с оборудованием, позволяющим тушить лесные и ландшафтные пожары. Воздушное судно незамедлительно будет применяться при угрозе населенным пунктам и инфраструктуре, - подчеркнули в ГУ МЧС по Воронежской области.