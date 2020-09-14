После коронавируса открываются воронежские театры

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

14 сентября открываются после отмены коронавирусных ограничений театры и концертные залы.

Очень символично, что как раз сегодня драмтеатр перед официальным открытием сезона покажет эскиз спектакля "Тварь" драматурга Анастасии Букреевой. Это фееричная комедия о жизни во время пандемии, написанная во время карантина. После спектакля зрители смогут обсудить эскиз с режиссером Никитой Раком.

Собственно открытие 234-го сезона Кольцовского театра намечено на 16 сентября - покажут премьеру «Бумажный солдатик» по мотивам повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!». В спектакле Никиты Рака, созданном в год 75-летия Великой Победы, звучат стихи и песни Окуджавы.

В Воронежском концертном зале сегодня покажут постановку "Время секонд хэнда" в рамках 10-го Платоновфеста.

15 сентября "Афродитой" по Платонову откроет 27-й сезон Камерный театр. В сентябре заработают все три сцены театра: Большая, Малая и сцена в кафе «На минус первом». Зрители на сцене в кафе увидят постановки, выпущенные в конце 26-го сезона: спектакль-кабаре «Сказка про Эрвина и госпожу Отт» по ранним стихотворениям и прозе Набокова и спектакль «После актрисы» по одноименному произведению Дорошевича.

Воронежской филармонии откроется 26 и 27 сентября. В программе – Двадцать первый фортепианный концерт Моцарта и Пятая симфония Бетховена. Играют Мирослав Култышев и Воронежский академический симфонический оркестра.

Позже всех откроет сезон Воронежский театр оперы и балета. Масштабный гала-концерт, посвященный юбилею театра, пройдёт на большой сцене 2 и 3 октября. Программа отразит всё лучшее, накопленное за минувшие годы в «Золотом фонде» театра, вершины современного репертуара и эскизы предстоящих в сезоне премьер. Вместе с труппой театра на воронежской сцене выступят приглашённые солисты оперы и балета крупнейших музыкальных театров России.

Малая сцена откроется 11 октября сольным концертом ведущего солиста оперной труппы театра, лауреата международных конкурсов Алексея Тюхина.

Не открываются пока, до особых распоряжений, детские театры.