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Общество

В Воронеже объяснили, почему на избирательных участках при подсчете голосов отключили свет

По версии работников горэлектросети, была повреждена кабельная линия
Юрий КОЗЛОВ
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Света не было около часа.

Света не было около часа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поздним вечером 13 сентября на нескольких избирательных участках в Коминтерновском районе отключили электричество. Это вызвало гнев и подозрения наблюдателей. Как раз в это время подсчет голосов был в самом разгаре. Некоторые горячие головы заявили даже, что свет вырубили только на участках для голосования, а в домах рядом он был.

Электричества не было почти час. Среди ночи, понятное дело, никто комментировать причину отключения не стал. Сегодня – другое дело.

- 13 сентября в 23.32 произошло повреждение кабельной линии, - рассказали в «Воронежской горэлектросети». - В результате отключилось электричество в многоквартирных и частных домах и социальных объектах в районе улиц 45-й Стрелковой дивизии, Шишкова, Хользунова и Московского проспекта. В 0.24 аварию устранили, и свет везде появился. Информация, опубликованная в 00:28 14 сентября в ряде СМИ об исключительном отключении электроэнергии на участках избирательных комиссий в Коминтерновском районе, не соответствует действительности, так как это технически невозможно. Приносим извинения за доставленные неудобства.

В региональной избирательной комиссии сообщили, что отключение света существенно на работу участков для голосования не повлияло.

Любопытно, что Коминтерновский район, по данным на утро 13 сентября, был самым неактивным в части голосования – участки к тому времени посетили лишь 8,5 процента избирателей.

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