Житель Воронежской области убил соседа-помощника за то, что тот не пошел за бутылкой

В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве 65-летнего жителя села Подгорное. Им оказался 63-летний сосед погибшего.

Инцидент произошел 11 сентября. Хотя начиналось-то все с помощи. Один сосед помогал другому переносить пшеницу с улицы в амбар на хранение. После работы мужчины захотели выпить. Но в ходе застолья поругались, из-за того, что не могли решить, кто именно отправится в очередной раз за спиртным. Хозяин дома настаивал на том, чтобы гость сходил в магазин, однако сосед был с ним не согласен.

Не сумев договориться, хозяин схватил с кухонного стола нож и ударил соседа в шею. Пенсионер скончался, а напавший скрылся.

Тело погибшего на следующий день обнаружила почтальон, которая принесла ему пенсию.

За убийство задержанному светит до 15 лет заключения.