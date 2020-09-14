В Воронежской области автоугонщики попали в ДТП

По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

В Семилукском районе автоугонщики попали в дорожно-транспортное происшествие неподалеку от места преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские ОМВД России по Семилукскому району выяснили, что в ночью в селе Девица на улице Крупской был угнан автомобиль ВАЗ-2104. Машину нашли недалеко от места преступления. На ней въехали в забор и скрылись.

Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемых в преступлении. Ими оказались 20-летние местные жители.

Подозреваемые признали свою вину и рассказали, что им просто захотелось покататься после посиделок с алкоголем. Мужчины повредили замок двери машины ножницами и, соединив провода, завели двигатель.

По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело.

Теперь фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.