В Воронеже построили лестницу на Лысую гору в рамках Большой экологической тропы

Фото: Алексея Саниева Фото: СОЦСЕТИ

На днях завершилось строительство лестницы на Лысую гору - это один из новых объектов Большой Воронежской экологической тропы. Лестница поднимается от пляжа прямо к славянским курганам 8-11 века

- Не секрет, что все объекты на экотропе несут в своей конструкции зашифрованный код, связанный с Воронежским краем, наполнены скрытым смыслом. Неспроста, в нашей лестнице на Лысую гору сорок больших и малых ступеней. Сорок - это особенное с древних времен число. Вспомните: «сорок лет, сорок недель, сорок дней». Исподняя русская рубаха - тоже «сорок». В перилах лестницы можно угадать профиль старого Отроженского моста, ставшего одним из ключевых мест сражения за город Воронеж летом 1942 года, - написал на своей странице в социальной сети директор АНО «Экологический центр «Большая Воронежская экологическая тропа» Алексей Саниев.

Напомним, ранее сообщалось, что протяженность маршрута, требующего проведения уходных работ, и общая площадь необходимого для функционирования экотропы маршрутного коридора составят 9,6 км и 96 га соответственно.