Литературный музей приглашает воронежцев на экскурсию по центру

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Литературный музей имени Никитина приглашает воронежцев на семейную пешеходную экскурсию «По центру шаг за шагом». Это прогулка по центру города, где сотрудники музея расскажут о значимых местах, интересных фактах и известных земляках.

Правда ли, что в центре Кольцовского сквера стоял «Бармалей»? Что символизирует дерево и собака на памятнике Бунину? А какие мифические существа «охраняют» филармонию? Как по городу «двигался» памятник Никитину?

Маршрут начинается у здания Мещанской управы и проходит через Бунинский и Кольцовский скверы, площадь «Пяти углов», сквер Букинистов, а завершится у дома-музея Никитина. Записаться на экскурсию можно по телефону 280-21-24.