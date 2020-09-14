Гость в драке повредил легкое 50-летнему воронежцу

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 50-летнему воронежцу, проживающему в Центральном районе.

Вечером в квартире мужчины произошел конфликт на почве возникшей личной неприязни. 37-летний гость избил хозяина квартиры, причинив ему множественные переломы ребер и челюсти, а также повредил легкое, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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