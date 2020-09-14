В воронежском «Факеле» - новый главный тренер

Олег Василенко. Фото: с сайта ФК "Факел"

14 сентября перед тренировкой игрокам «Факела» представили нового главного тренера. Команду возглавил 46-летний Олег Василенко. В прошлом сезоне он руководил курским «Авангардом», а затем саранской «Мордовией». В карьере Василенко также есть опыт руководства клубами Премьер-лиги – махачкалинским «Анжи» и «Уралом» из Свердловской области.

В тренировке Олег Петрович участия не принимал, - ему предстоит пройти тест на коронавирус. Напомним, Василенко заменил известного в прошлом нападающего Владимира Бесчастных, на тренерском поприще себя пока никак не проявившего и уволенного после поражения от «Оренбурга».

Кроме того, в «Факел» пришел из волгоградского «Ротора» 28-летний защитник Валерий Почивалин. В прошлом сезоне он выступал за «Химки», сыграв 15 матчей в чемпионате и три в Кубке. В феврале 2020-го он перешел в клуб из Казахстана – павлодарский «Иртыш», а летом перебрался в «Ротор». Ему тоже предстоит пройти тест на коронавирус.