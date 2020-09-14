После случая с избиением ребенка в детском саду Воронежа прокуратура начала проверку

Скандал произошел в дошкольном учреждений Железнодорожного района. Как сообщили родители, воспитательница отхлестала одного из мальчиков шнуром от зарядного устройства мобильного телефона. Об этом рассказал взрослым сам пострадавший ребенок. такое наказание стало последствием баловства малыша. Как сообщили в мэрии, в детсаду началась проверка, но воспитательницу уволили, не дожидаясь итогов разбирательства.

Теперь и прокуратура Воронежской области начала проверку исполнения законодательства об образовании в названном учреждении.