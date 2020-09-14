В Воронежской области пропала девушка, нуждающаяся в помощи врачей, и трое мужчин

Арина Пономарева нуждается в медицинской помощи. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Сразу о четверых пропавших без вести рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Воронеж».

С 13 сентября ищут 22-летнюю Арину Пономареву, пропавшую в Воронеже. Девушка нуждается в помощи врачей, не ориентируется в пространстве.

Приметы Арины: рост 165 – 170 сантиметров, худощавая, золотистые волосы до плеч, карие глаза.

9 сентября пропали сразу двое мужчин. В этот день 32-летний Максим Цветков, живущий в селе Новая Усмань, пообещал встретить жену после работы, но супруга прождала его напрасно. С тех пор ни родственники, ни знакомые ничего о нем не знают.

Приметы Максима Цветкова: рост 175 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в серую футболку с надписью, черные спортивные штаны с белыми лампасами, обут в белые кроссовки с черными полосками.

Максим Цветков обещал встретить жену и пропал. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Также 9 сентября пропал 65-летний Виктор Буравлев. В тот день он уехал из поселка Еланка Таловского района на зеленой 15-й «Ладе» и никому не сказал, куда он направляется. С тех пор о Викторе Николаевиче ничего не известно. Родные беспокоятся тем более сильно, что он нуждается в медицинской помощи.

Приметы Виктора Буравлева: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы. Был одет в коричневую рубашку, черные спортивные штаны с лампасами, обут в резиновые сланцы, на голове была белая бейсболка.

Виктор Буравлев уехал на машине непонятно куда. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

А вот 41-летний Анатолий Филиппов пропал уже довольно давно - со 2 августа.

Приметы Анатолия: рост 170 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в рыжую толстовку на молнии с капюшоном с черной надписью, темные брюки, обут в темные туфли, на голове была черная бейсболка.

Анатолия Филиппова ищут уже почти полтора месяца. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Поисковики просят помощи добровольцев в поисках всех четверых . Всех, кто что-либо знает о судьбе этой девушки и трех мужчин, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".