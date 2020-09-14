В трех районах Воронежа вода может изменить вкус и цвет

На время ремонта воду отключать не будут Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

15 и 22 сентября жители Коминтерновского, Советского и Ленинского районов могут заметить, что вода из под крана в их доме поменяла цвет, запах или вкус. Но изменения органолептических свойств воды, как отметили в «РВК-Воронеж», не отразятся на ее безопасности.

Связано это с плановыми работами на крупнейшей в городе водоподъемной станции. Специалисты заменят комплектующие на 8 узлах запорной арматуры диаметром от 600 до 1000 мм. Это позволит подготовить к ремонту два фильтра очистных сооружений.

На время ремонта воду отключать не будут. Работы будут идти с 9.00 15 сентября до 12.00 16 сентября, а также с 9.00 22 сентября до 12.00 23 сентября.

- Восстановление оборудования позволит минимизировать вероятность возникновения нештатных ситуаций на станции, - пояснил начальник цеха водопроводных сооружений, станций и сетей «РВК-Воронеж» Владимир Еремеев.

Жителям Коминтерновского, Советского и Ленинского районов рекомендуют запастись водой для питья и приготовления пищи заранее. Также если органолептические показателей станут визуально заметны, можно отстаивать воду, пропускать через фильтр и кипятить.