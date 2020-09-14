Поймали воронежца, снявшего 24 тыс с украденной карты

В Южном микрорайоне столицы Черноземья поймали похитителя чужих денег.

21-летний воронежец написал заявление в полицию о краже у него банковской карты, с которой впоследствии сняли 24 000 рублей.

Банковские операции сейчас нетрудно отследить. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Оказалось, на чужие деньги польстился 22-летний воронежец.

По сообщению полиции, за 13 сентября в Воронежской области случилось 20 краж и три грабежа.

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