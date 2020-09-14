Где в Воронеже не будет горячей воды на неделе с 14 по 20 сентября

Началась последняя в этом году неделя, когда в квартирах некоторых жителей Воронежа планово отключена вода. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

Началась последняя в этом году неделя, когда в квартирах некоторых жителей Воронежа планово отключена вода. Неудобства продолжаться у жителей многоэтажек Железнодорожного и Коминтерновского районов. Данные опубликованы на официальном сайте ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация».

Железнодорожный район (отключенная 2 сентября вода появится 15 сентября).

Санаторный переулок, 2, 2а, 4, 4а.

Коминтерновский район (неудобства, которые длятся с 7 сентября, закончатся 20 сентября).

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