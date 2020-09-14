В Воронеже прошел фестиваль для собак и их хозяев Pets Fest Day Мероприятие прошло на пространстве «Винзавод»

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– Идея фестиваля зародилась еще год назад. Мероприятие понравилось нашим гостям, мы слышали много положительных отзывов и решили его повторить, - рассказывает Ксения Щербина, маркетолог «Здоровья животных». – В этом году проводим фестиваль на открытой площади, никому не мешаем, на входе стоят антисептики. Организатором выступает сеть ветеринарных клиник и зоомагазинов «Здоровье животных». У нас 6 филиалов по всему Воронежу, работаем круглосуточно. В наших клиниках широкий спектр услуг, высококвалифицированные специалисты. Мы лечим самых разных животных. У нас были и цирковые тигры, ящерицы, совы, еноты, хорьки, попугаи и многие другие. Так что приходите к нам!

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