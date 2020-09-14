Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Воронеже прошел фестиваль для собак и их хозяев Pets Fest Day Мероприятие прошло на пространстве «Винзавод»

В субботу, 12 сентября, в центре Черноземья прошел второй по счету фестиваль Pets Fest Day, организатором которого является сеть ветеринарных клиник и зоомагазинов «Здоровье животных»
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
.

.

– Идея фестиваля зародилась еще год назад. Мероприятие понравилось нашим гостям, мы слышали много положительных отзывов и решили его повторить, - рассказывает Ксения Щербина, маркетолог «Здоровья животных». – В этом году проводим фестиваль на открытой площади, никому не мешаем, на входе стоят антисептики. Организатором выступает сеть ветеринарных клиник и зоомагазинов «Здоровье животных». У нас 6 филиалов по всему Воронежу, работаем круглосуточно. В наших клиниках широкий спектр услуг, высококвалифицированные специалисты. Мы лечим самых разных животных. У нас были и цирковые тигры, ящерицы, совы, еноты, хорьки, попугаи и многие другие. Так что приходите к нам!

Читать далее...