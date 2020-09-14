Воронежец в порыве ревности ударил ножом сожительницу

Слепая ревность довела 40-летнего воронежца до преступления.

Врачи больницы скорой медицинской помощи вызвали полицию, когда в приемное отделение поступила 32-летняя женщина с проникающим ножевым ранением.

Оперативники выяснили, что 10 сентября вечером ее пырнул сожитель. Кавалер пришел к ней домой, устроил ссору и в порыве ярости ударил женщину ножом в подмышку.

Судмедэкспертиза квалифицировала травму потерпевшей как тяжкий вред здоровью.

Когда подозреваемого задержали, он признался, что позвонил женщине, когда она гуляла на улице, ему показалось, что он услышал в трубке голос ее бывшего возлюбленного и приревновал.

Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.