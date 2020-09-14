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В Воронеже на остановке прохожие обнаружили мертвого мужчину

Он лежал лицом вниз прямо на земле
Юрий КОЗЛОВ
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Врачи скорой могли только зафиксировать смерть.

Врачи скорой могли только зафиксировать смерть.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 13 сентября, около девяти утра люди, проходившие возле остановки «Милицейский магазин» на улице Новгородской Коминтерновского района, увидели молодого мужчину, лежавшего лицом вниз. Они вызвали скорую и полицейских.

- Подъехавшие врачи констатировали смерть мужчины. Его личность установили. 20-летний юноша был зарегистрирован в Новой Усмани. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить причину смерти. Видимых следов насилия на нем не нашли, - сообщили в региональном СУ СК.

Внезапные смерти в Воронеже, к сожалению, не редкость. Людям, страдающим от хронических болезней, особенно пожилым, не стоит выходить из дома без необходимых для них лекарств.

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