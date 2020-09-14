Двое жителей Воронежской области ночью обворовали сельский магазин на 70 тыс рублей

В Воронежской области по горячим следам поймали двоих мужчин, обворовавших магазин.

Ночью неизвестные, спилив болгаркой решетку с окна, проникли в торговый зал продовольственного магазина в селе Воронцовка Павловского района. Воры похитили продукты, алкоголь и табачную продукцию на общую сумму около 70 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи видеокамер, расположенных в помещении торгового зала, и установили личности подозреваемых. Двоих жителей Калачеевского района 45 и 54 лет задержали в селе Заброды. Выяснилось, что продукты и спиртное мужчины оставили себе, а 400 пачек сигарет продали.

За кражу им грозит до пяти лет заключения.