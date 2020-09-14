Стали известны предварительные результаты выборов в Воронежской области

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К утру 14 сентября обработали 93% бюллетеней, Центризбирком Воронежской области опубликовал предварительные итоги голосования за депутатов в гордуму и облдуму.

Больше всего голосов на выборах в региональное заксобрание получила «Единая Россия» - 65,84%. Пятипроцентный порог для попадания в Воронежскую областную думу пока преодолели еще две партии: КПРФ - 12,99%, ЛДПР - 5,75%.

Далее статистика пока распределилась следующим образом: «Справедливая Россия» - 4,77%, «Партия прямой демократии» - 2,46%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 1,95%, «За правду» - 1,72%, «Родина» - 1,65%.

Предварительные итоги голосования в Воронежскую городскую думу, по данным ЦИК, следующие: «Единая Россия» - 35,49%, КПРФ - 24,46%, «Справедливая Россия» - 13,59%, ЛДПР - 11,19%, «Родина» - 5,54%, «Яблоко» - 3,45%.

По данным Центризбиркома на вечер 13 сентября, явка в области составила 43%, в Воронеже - чуть больше 18%