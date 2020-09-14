Под Воронежем ВАЗ-21099 насмерть сбил 11-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу из-за встречной машины

За 13 сентября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 93 ДТП, в авариях 12 человек получили травмы и один погиб.

Смертельная авария произошла вечером в Бутурлиновском районе. Около 20.17 в селе Озерки 55-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 сбил мальчика, выбежавшего на проезжую часть из-за движущегося на встречу автомобиля. Ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода, хотя он был в зоне его видимости.

В результате ДТП 11-летний пешеход погиб на месте.

Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства ДТП.