Платоновский фестиваль сообщил о снятии с программы спектакля воронежского театра кукол

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дирекция Платоновского фестиваля сообщила об изменении в программе. В разделе «Воронежский кейс», в котором будут показывать постановки местных театров, произошла отмена. Театра кукол снял с показа спектакль «Крокодил», который планировался 20 сентября.

- Спектакль отменен из-за серьезной травмы руки актера, исполняющего одну из главных ролей. Билеты можно вернуть в кассу театра или на сайте до 21 сентября, - сообщили организаторы.

Напомним, программу «Воронежского кейса» Платоновфест собрал впервые, она объединяет яркие спектакли местных театров последних двух сезонов. Зрители увидят постановки «Двенадцатая ночь, или как угодно» Никитинского театра, Aheym / Арлекинада.New/ Anima театра оперы и балета, «Маскарад» театра драмы имени Кольцова, а также и спектакли «Бальзаминов», «Вечер с Чарльзом Буковски», «Плот Медузы», «Танцуем Мандельштама» Камерного театра.