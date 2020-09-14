В Воронежской области проголосовали 43% избирателей

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области завершились выборы. По предварительной информации региональной Избирательной комиссии, на время окончания голосования 13 сентября, явка по области составила 42,92% избирателей, по Воронежу – 18,6%. Более точные цифры в ведомстве дадут к середине дня 14 сентября.

Напомним, эти выборы в регионе ознаменовались множеством ЧП.

12 сентября около трех часов ночи в Воронеже разгромили избирательный участок, расположенный в школе № 37. А в Воробьевском районе около трех часов ночи 13 сентября сгорел ДК, в котором находился избирательный участок. Жителям пришлось голосовать заново.