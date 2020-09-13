Воронежский «Факел» проиграл «Нижнему Новгороду» и вновь упал в зону вылета

По такой игре все решает один гол - его забили волжане. Фото: Яндекс.Эфир

Победа «Факела» над «Енисеем» в прошлом туре оказалась не более, чем приятным эпизодом. Снова начались суровые будни – в матче с «Нижним Новгородом» глазу отдохнуть было не на чем. Причем и у тех, и у других.

Гости вначале использовали ляп обороны «Факела». Когда сначала дают бить из центра штрафной, а потом еще одного игрока волжской команды (Гащенкова) и вовсе оставляют в одиночестве, труднее промахнуться, чем попасть в ворота – 0:1.

После гола «Факел» вроде бы завладел инициативой, взял мяч под контроль, но он выглядел самоцелью. Опасностью у ворот волжан и не пахло. Лишь ближе к концу игры их вратарь Анисимов спас, вытащив довольно сложный мяч. Больше ничего положительного вспомнить нельзя.

Итог – опять поражение, у «Факела» остаются те же семь очков, воронежская команда опускается на 18 место.

Следующий соперник – сосед по турнирной таблице ФК «Чертаново». С ними игроки «Факела» сразятся на выезде 19 сентября.