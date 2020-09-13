В Воронеже водителя «Ауди» гаишники заставили раскошелиться на 62 тысячи рублей

Водителей ставили перед выбором - либо платите долги, либо машина отправится на штрафстоянку. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В региональном ГУ МВД подвели итог совместного рейда с судебными приставами. Его целью было найти водителей, уклоняющихся от уплаты штрафов.

Инспекторы ДПС остановили и проверили десять водителей. Семь их них имели большие долги по штрафам – на общую сумму более 250 тысяч рублей. Трое расплатились на месте, убоявшись насильственного расставания со своими машинами. Водитель «Ауди» выложил аж 62 тысячи рублей. Всего же быстро уплатили более 120 тысяч.

Остальные должники оказались более прижимистыми. Их автомобили отправили на штрафстоянку.