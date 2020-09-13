Под Воронежем мужчина проголосовал дважды

За некоторыми избирателями нужен глаз да глаз. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Воронежской области обнаружили грубое нарушение закона о выборах. О нем сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

Руководитель Центральной избирательной комиссии сообщила о том, что в поселке Шуберское Новоусманского района мужчина проголосовал дважды. Сначала на стационарном участке, потом на выездном. Причем на первый прорвался чуть ли не с боем. А потом поехал на второй, где заполнил бюллетень еще раз.

По мнению Памфиловой, этот человек сознательно готовил провокацию. Напомним, у председателя ЦИК имеется зуб на воронежские выборы после скандала, связанного с бывшим руководителем областной избирательной комиссии Владимиром Селяниным.

Напомним, эти выборы богаты на скандалы. Пенсионерка-наблюдатель, например, советует женщине, к которой пришла с бюллетенями, за кого голосовать. А студентка ВГУ, работавшая наблюдателем в Подгоренском районе, уверена, что ее специально послали пить чай. Чтобы по-тихому «вбросить» 50 заполненных бюллетеней.