В Воронеже наблюдатель подсказала женщине, за кого голосовать

Пенсионерка хотела заработать, а теперь может напороться на штраф. Фото: кадр с видео

В соцсетях появилось видео возможного нарушения правил проведения выборов во время выездного голосования. Пожилая женщина, призванная быть наблюдателем, напрямую заявила своей собеседнице, за кого голосовать. Ткнула в галочку, а та взяла да и послушалась. Фееричный диалог можно посмотреть здесь

По идее, все бюллетени, находящиеся в урне, должны были аннулировать, а пенсионерку – удалить от дальнейшего участия в выборах. Ей к тому же грозит штраф. Подработала, называется, на выборах. Тех, кто ее, скажем так, попросил о подобной услуге наверняка не найдут. Да и как найти? Ведь пожилая женщина могла искренне это сказать. А о нарушении не подумала, старость – что возьмешь.

Напомним, наблюдатель совсем другого возраста – студентка журфака ВГУ Анастасия Трусова пытается «раскрутить» избирательный скандал, случившийся на участке в поселке Подгоренский. По утверждению девушки, под предлогом чаепития ее отвлекли, и за 15 минут, пока она отсутствовала, чудесным образом проголосовали 50 человек. Хотя до этого за час приходили не более трех-четырех.