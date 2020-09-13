Коронавирусом переболели почти все игроки воронежского «Бурана»

Вячеслав Уваев наконец-то рассказал, каковы были масштабы заражения коронавирусом в команде. Фото: с сайта ХК «Буран»

После домашнего матча с казанским «Барсом», проходившего без зрителей, в котором «Буран» проиграл 2:5, главный тренер «ураганных» Вячеслав Уваев рассказал о ситуации с коронавирусом в клубе. На вопрос, как проходили тренировки во время карантина, он ответил:

- Никак, потому что для этого не было никакой возможности. Чтобы было понятно, я скажу, что мы переболели практически всей командой, не заразились у нас только один или два человека.

Напомним, руководители «Бурана» до недавних пор не комментировали вспышку коронавируса в клубе.