В Воронеже в бассейне медуниверситета погиб студент

В пятницу, 11 сентября, в соцсетях появилась информация о том, что у студента Медицинского Университета им. Н.Н. Бурденко остановилось сердце прямо во время занятий в бассейне. По нашей информации, он учился на четвертом курсе медико-профилактического факультета.

В соцсетях тут же поползли слухи о том, что во время отработки в бассейне, которая, кстати, проходила в неучебный день, преподаватель куда-то ушла, и студенты были без присмотра.

Также наши источники сообщают, что в пятницу к ВГМУ приходила мама погибшего и «была готова разнести кафедру физической культуры в пух и прах».

- По факту обнаружения тела 21-летнего парня проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, - рассказали «КП-Воронеж» в Следственном Комитете.

В пресс-службе вуза сослались на выходные и пообещали прокомментировать ситуацию в понедельник.