Воронежцев в начале рабочей недели ждут холодные ночи и теплые дни

Погожие дни могут скоро кончиться, поэтому сейчас надо больше времени проводить на природе. Фото: из архива «КП»

В Воронежском гидрометцентре дали прогноз на первые четыре дня будущей рабочей недели.

- Погода перестраивается на осень, поэтому ночью уже будет даже не прохладно, а просто холодно, - рассказали синоптики. – Северо-западный ветер принесет с собой постепенное понижение температуры до 9 градусов. Зато днем солнце по- прежнему будет прогревать землю вполне по-летнему. Температура не опустится ниже 20 градусов. А ближе к концу недели и вовсе достигнет +25.

В понедельник, 14 сентября, ночью юго-западный ветер сменится на северо-западный. Будет пасмурно и прохладно - +12 градусов. Днем воздух прогреется до +21 при переменной облачности. Усилится ветер – до 8-13 м/с.

Ночью во вторник, 15 сентября, и в среду, 16 сентября, снова луны не будет видно из-за облаков. При этом станет холоднее, чем сутки назад, - +9 градусов. Днем в будущие вторник и среду солнце будут выглядывать из-за туч, столбик термометра поднимется до +22.

В ночь на четверг, 17 сентября, юго-западный ветер вернется и вытеснит северо-западный. При этом он будет не такой порывистый – 6-11 м/c. Сразу потеплеет – в темное время суток при пасмурной погоде до +9, днем при периодически выскакивающем из-за облаков солнышке потеплеет до +25.